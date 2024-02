Mercato : L’OM vend la mèche pour une légende ?

Thomas Bourseau

Selon José Mourinho, Xabi Alonso a eu les entraîneurs parfaits au cours de sa carrière pour devenir lui-même un entraîneur d’exception. Et son travail au Bayer Leverkusen est apprécié par différents grands clubs européens comme Liverpool et le Real Madrid pour ne citer qu’eux, à savoir deux anciennes équipes d’Alonso. Pablo Longoria a révélé avoir tenté sa chance avec lui pour l’OM, mais l’icône espagnole avait déjà quelques clubs en tête pour sa carrière de coach.

Du côté de l’OM, les entraîneurs ça va ça vient ces dernières années. En sa qualité de président, Pablo Longoria a dû se coller à la tâche de sélectionner un successeur à Jorge Sampaoli lorsque le technicien argentin décidait de quitter l’Olympique de Marseille à l’été 2022, soit 18 mois après son arrivée sur le banc de touche du club phocéen.

Xabi Alonso recale l’OM et brille à Leverkusen

Et avant de finalement offrir le poste à Igor Tudor, Pablo Longoria a imaginé un joli coup au vu de ses performances au Bayer Leverkusen cette saison : Xabi Alonso. L’iconique milieu de terrain espagnol qui a brillé à Liverpool, au Real Madrid et au Bayern Munich notamment réussit pour le moment parfaitement sa reconversion de joueur à entraîneur. Néanmoins, l’OM n’avait vraiment aucune chance pour le recruter selon Pablo Longoria qui s’est confié à So Foot sur le sujet.

Longoria : «Il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre»