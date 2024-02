L’OL frappe très fort sur le mercato, l’OM enrage

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a réalisé un très gros mercato en renforçant tous ses secteurs de jeu. Au milieu de terrain, c’est notamment Nemanja Matic qui a débarqué en provenance du Stade Rennais après un long feuilleton. Annoncé du côté de l’OM, le Serbe a d’ailleurs brillé pour sa première avec les Gones… face aux Marseillais.

Durant le mercato d'hiver, l'OL et l'OM se sont retrouvés en concurrence sur différents dossiers, à l'image de celui concernant Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe a finalement quitté le Stade Rennais pour rejoindre Lyon contre un chèque de 2,6M€. Et ironie du sort, Matic disputait son premier match avec les Gones dimanche soir face à... l'OM. Et il a été particulièrement bon pour sa grande première avec l'OL comme l'a souligné Pierre Sage.

Matic fait déjà l'unanimité à l'OL

« Comment j’ai trouvé Matic ? Dans la lignée de ce qu’on avait vu avant qu’il vienne. Il a une capacité à s’adapter très rapide. À la fin du match, je lui ai donc souhaité la bienvenue à Lyon dans de bonnes conditions », assure l’entraîneur de l’OL en conférence de presse, avant que le vestiaire des Gones ne valide à son tour.

«C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience, il amène de la sérénité»