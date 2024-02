Mercato - OL : Riolo dézingue déjà la nouvelle recrue

Arnaud De Kanel

Après un long bras de fer avec le Stade Rennais, l'OL est parvenu à obtenir la signature de Nemanja Matic lors du mercato hivernal. Le milieu de terrain serbe s'est montré à son avantage pour son premier match sous les couleurs lyonnaises mais Daniel Riolo appelle à ne pas s'enflammer. Le journaliste trouve qu'il va « à deux à l'heure ».

L'OL respire un peu mieux grâce à son succès sur l'OM acquis dimanche soir en clôture de la 20ème journée de Ligue 1. Pour ce choc au sommet, Pierre Sage avait décidé de se passer de Corentin Tolisso pour faire place à Nemanja Matic, fraichement recruté du Stade Rennais. La maitrise du Serbe a impressionné mais Daniel Riolo préfère se méfier.

Mercato historique pour l'OL, il jubile https://t.co/271wcI8pXc pic.twitter.com/fHZ7J0cusp — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Matic, le nouveau régulateur lyonnais

Pour sa grande première avec l'OL, Nemanja Matic a apporté toute sa sérénité. Comme à son habitude, il a joué à son rythme pour impulser le tempo et débute à merveille sa nouvelle aventure comme il l'avait fait avec le Stade Rennais avant que ça ne se gâte par la suite. C'est pour cette raison que Daniel Riolo refuse de s'enflammer.

«Il joue une mi-temps sur deux, ça va à deux à l’heure»