Mercato : La star de l'OL interpelle le boss

Amadou Diawara

Lors de ce mercato hivernal, la direction de l'OL a frappé un grand coup. En effet, les Gones ont bouclé sept transferts au total pour redorer leur blason en cette deuxième partie de saison : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic, Saïd Benrahma et Orel Mangala. Après la victoire de l'OL face à l'OM ce dimanche soir, Alexandre Lacazette a totalement validé le recrutement de son club.

Passé totalement à côté de sa première partie de saison, l'OL s'est montré très actif lors du mercato hivernal, et ce, pour relancer son équipe. En effet, John Textor a officialisé les transferts de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic, Saïd Benrahma et d'Orel Mangala.

Lacazette valide le recrutement hivernal de l'OL

Alors que l'OL a réussi à battre l'OM ce dimanche soir (1-0), Alexandre Lacazette s'est livré sur le recrutement de sa direction. Et la star des Gones a estimé que John Textor avait fait les bons choix lors de la dernière fenêtre de transferts.

«Le club a été bon sur le mercato»