Mercato : Coup de théâtre, l'OL annonce un renfort

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes, l'OL a accueilli un nouveau joueur, sa septième recrue hivernale. En effet, après de multiples rebondissements, le prêt de Saïd Benrahma a été validé, et le joueur pourrait être disponible pour la prochaine rencontre de Ligue 1 face à l'OM ce dimanche soir.

L'OL était dans l'obligation de se renforcer lors du mercato hivernal, afin d'éviter une possible relégation en Ligue 2. Le président lyonnais, John Textor a donc décidé de mettre le paquet, et de nombreux joueurs ont rejoint Lyon.

L'OL a recruté six nouveaux joueurs

Pour essayer de remonter au classement, l’OL a fait venir six nouveaux joueurs. Lucas Perri et Adryelson ont débarqué de Botafogo. Nemanja Matic a quitté Rennes, et Orel Mangala a rejoint l'équipe de Pierre Sage, en provenance de Nottingham Forest. En attaque les dirigeants lyonnais ont mis la main sur Malick Fofana, et Gift Orban.

Le prêt de Benrahma est validé

En plus de ces six nouveaux joueurs, l'OL a accueilli un dernier renfort. Ce vendredi, le club a officialisé le prêt payant de Saïd Benrahma (environ 6M€), alors que le mercato hivernal a déjà fermé ses portes. La Fifa a accepté l'appel de l'OL, et la Fédération anglaise a fait le nécessaire pour valider cette opération, qui, il y a encore quelques heures, avait capoté.