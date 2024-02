Fiasco à l'OL, un cadre sort du silence

La rédaction

Alors que Saïd Benrahma était censé rallier l'OL lors du dernier jour du mercato d'hiver, le club londonien a fait capoter le transfert, la faute à un bug informatique. Attendu par tous les Lyonnais à l'entraînement ce vendredi, l'international algérien n'a donc pas pu y prendre part, ce qui a notamment provoqué l'incompréhension du capitaine rhodanien Alexandre Lacazette.

Une chose est sûre, les dirigeants lyonnais sont passés par toutes les émotions ce jeudi, dernier jour du mercato d'hiver. Après s'être attaché les services d'Orel Mangala en provenance de Nottingham Forrest, l'OL s'apprêtait à boucler le transfert de Saïd Benrahma, indésirable à West Ham. Seulement, le club londonien aurait été victime d'un bug informatique l'ayant empêché d'enregistrer les documents nécessaires à la transaction.

Une situation qui a laissé pantois Alexandre Lacazette. « Il y a beaucoup d'étonnement car en se couchant hier soir on l'attendait à l'entraînement ce matin, et finalement il n'est pas là donc il y a vraiment de l'incompréhension dans le groupe, a dit l'attaquant. Après, il y a eu beaucoup de renforts et ça va faire beaucoup de bien car c'est toujours bon, de la concurrence », a confié le capitaine des Gones dans des propos rapportés par L'Equipe .

La FIFA étudie le dossier Benrahma