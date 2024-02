L'OL rate un transfert, la raison est surréaliste

Jean de Teyssière

L'Olympique lyonnais a vécu un vrai coup dur sur le marché des transferts ce jeudi. Lors du dernier jour du mercato, le transfert de Saïd Benrahma, joueur de West Ham a capoté alors que tout était signé. L'OL rejette la faute sur West Ham, qui n'aurait pas rempli un logiciel de transfert de la FIFA. A Lyon, le joueur serait furieux, tandis que le club est encore sous le choc.

Le marché des transferts amène souvent à ce genre de situation. On se souvient du mois de janvier dernier, lorsque le PSG avait tout bouclé pour le transfert d'Hakim Ziyech avant que Chelsea n'envoie pas les documents à temps. Dans le cas de l'OL et du transfert de Saïd Benrahma, la situation est un peu plus différente, car il n'y avait pas d'urgence, tout ayant été bouclé tôt dans la journée de jeudi...

West Ham n'a rien rempli

La cause de la non-arrivée de Saïd Benrahma à l'OL est assez surréaliste. Entre West Ham et l'OL, tout était bouclé, autour d'un prêt payant de 5M€ assorti d'une option d'achat de 15M€. Sauf qu'après, West Ham aurait oublié de remplir des informations sur le logiciel de transfert de la FIFA, TMS. Ces manquements ont donc fait capoter le deal entre les deux clubs, alors que tout était prêt pour l'officialisation de l'international algérien.

Benrahma est furieux