Mercato : L’OL a tenté le transfert d’un champion du monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OL s'est montré actif jusque dans les derniers instants du mercato. Ce jeudi, le club lyonnais a accueilli Orel Mangala et Saïd Benrahma, ce qui porte à sept le nombre de recrues hivernales. Un renouvellement qui pourrait pousser certains joueurs vers le banc des remplaçants, à commencer par Corentin Tolisso, dont le départ fût envisagé cet hiver.

Et de sept pour l'OL ! Après Lucas Perri, Adryelson, Nemanja Matic, Malick Fofana et Gift Orban, le club lyonnais a acté, dans les dernières heures du mercato, les arrivées de Saïd Benrahma et d'Orel Mangala. Certains de ces joueurs ne sont pas arrivés en France pour jouer les seconds rôles.





L'OL va devoir gérer les égos

Comme l'indique Edward Jay sur RMC, plusieurs recrues pourraient intégrer le dispositif de Pierre Sage et remplacer certains historiques. « Avec ces arrivées, on peut imaginer que les minutes de jeu de Tolisso et éventuellement Cherki pourraient être comptées » a confié le journaliste lors de l' After Foot.

L'OL a tenté de le vendre