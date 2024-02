L’OL dénonce un énorme fiasco !

Jean de Teyssière

Ce jeudi 1er février marquait le dernier jour du mercato hivernal. L'occasion pour les clubs de terminer leur recrutement, comme c'était le cas de l'Olympique lyonnais. Le club devait signer deux joueurs : Orel Mangala et Saïd Benrahma. Si pour le premier cité, tout s'est bien passé, pour le second, tout a capoté, par la faute, visiblement, de West Ham. Le club anglais n'a pas rempli la plateforme de la FIFA à temps pour valider le transfert, ce qui a fait capoter l'arrivée de Saïd Benrahma.

En grand danger en Ligue 1 cette saison, l'OL occupant actuellement la place de barragiste, John Textor, le propriétaire de l'OL, avait promis des renforts cet hiver. Cela n'a pas manqué avec six recrues (Matic, Orban, Fofana, Perri, Adryelson et Mangala), même si l'OL aurait préféré en avoir une de plus.

«L'Olympique Lyonnais était ravi d'accueillir Saïd Benrahma à Lyon...»

West Ham n'a pas rempli les informations dans le logiciel de transfert de la FIFA, TMS. Une attente qui a conduit au non-transfert de Saïd Benrahma et à la colère de l'OL dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi : « L'Olympique Lyonnais était ravi d'accueillir Saïd Benrahma à Lyon ce jeudi pour finaliser son transfert en provenance de West Ham. Les deux clubs avaient signé un accord de transfert temporaire, et l'Olympique Lyonnais avait obtenu l'approbation de la DNCG pour permettre au transfert de se dérouler de manière fluide et transparente. »

«Un profond manque de respect de la part de West Ham envers l'Institution et le joueur»

« Cependant, en début de soirée, alors que l'Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS), West Ham n'avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue, poursuit l'OL. En l’absence de cette action réciproque de la part du club anglais et suite à ce comportement incompréhensible, suscitant des interrogations, le certificat international de transfert ne pouvait pas être demandé avant l'heure de clôture. L'Olympique Lyonnais regrette profondément cette situation et cette décision, démontrant un profond manque de respect de la part de West Ham envers l'Institution et le joueur. »

