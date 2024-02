OL : Son transfert à Lyon en cache un deuxième

Thibault Morlain

Nemanja Matic ne se sera donc pas éternisé du côté de Rennes. Arrivé l’été dernier en Bretagne, le Serbe a déjà fait ses valises et le voilà aujourd’hui à l’OL. Matic a ainsi posé ses valises sur les bords du Rhône et du côté de Lyon et il ne sera d’ailleurs pas le seul Matic à rejoindre le club lyonnais puisque son fils rejoint également l’OL.

Ça n’a pas été de tout repos, mais Nemanja Matic a bel et bien fini par quitter Rennes, quelques mois seulement avoir son arrivée en Bretagne. Désormais, le milieu de terrain serbe est un joueur de l’OL. Et voilà que Matic n’arrive pas seul au sein du club lyonnais puisque son fils va évoluer dans les équipes de jeunes. Un Matic va donc en cacher un autre à l’OL…

Mercato : «Il n’a jamais demandé à partir», la vérité éclate à l’OL ! https://t.co/BOOiuqnQAi pic.twitter.com/siw69AtboL — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« Mon fils va jouer avec les U13 »

S’exprimant pour OL Play , Nemanja Matic a évoqué l’arrivée de son fils à l’OL : « Mon fils va jouer avec les U13. Il aime le football, on verra s'il a des qualités. Il jouait buteur, mais quand on est allés à Rennes, ils l'utilisaient comme milieu. Je lui ai dit que dans la famille, personne n'avait été buteur et qu'on était tous des milieux ».

« Je veux qu'il soit heureux de jouer et d'aller à ses matchs »