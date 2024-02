Mercato : L’OL confirme un transfert surprise ?

Jean de Teyssière

Le dernier jour du mercato a été épuisant pour l'OL avec le transfert de Saïd Benrahma qui a capoté. Alors que tout semblait bouclé, le club anglais de West Ham n'a pas rempli un document temps, empêchant le transfert de s'effectuer. Une situation que n'accepte pas l'OL qui aurait tenté un recours auprès de la FIFA pour obtenir un délai de grâce. Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais espère toujours la venue de l'attaquant algérien.

Le mercato hivernal a fermé ses portes ce jeudi, à 23h59. Pourtant, l'OL pourrait bien réussir à finalement officialiser la venue de Saïd Benrahma, dont le transfert a capoté. En effet, tout aurait été signé et prêt, seul l'oubli de West Ham de remplir un document sur le logiciel de transfert de la FIFA étant responsable de cette non-arrivée.

«Je suis très déçu pour lui»

Présent en conférence de presse ce vendredi pour présenter les nouvelles recrues lyonnaises, l'entraîneur de l'OL, Pierre Sage, est évidemment revenu sur le transfert raté de Saïd Benrahma : « Bien évidement déçu. Déçu pour nous, déçu pour le club et pour tous ceux qui ont travaillé sur le sujet jusqu’à maintenant. Je suis très déçu pour lui parce que, pour l’avoir eu au téléphone jeudi soir, il était très enthousiaste. Tout son entourage était très content aussi qu’il rejoigne Lyon. »

Mercato : L’OL plombé par un problème de «dernière minute» ? https://t.co/nlDUdRZVv0 pic.twitter.com/grnDOZZKaX — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«On espère que la situation va se régler, il y a un espoir que ça arrive»