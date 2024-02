Comme le PSG et le Real Madrid, l’OL se fait planter !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal est réputé pour être un marché d’ajustements pour certains clubs. Afin de pallier diverses blessures, de redessiner une ligne d’un onze de départ, d’apporter un plus à un effectif ou bien de saisir une opportunité surprise. Mais cela vaut aussi dans certains cas pour le mercato estival comme le Real Madrid en a fait les frais en 2015. Le PSG a aussi été planté en 2023 par un club anglais, tout comme l’OL ces dernières heures.

Pendant tout le mercato hivernal, le nom de Saïd Benrahma a fait couler pas mal d’encre dans la presse. L’international algérien exilé en Angleterre depuis 2018 après avoir fait ses preuves à Nice, Angers et Châteauroux, semblait être tout proche de retrouver l’élite du football français. Et pour cause, l’OM a tenté de le faire venir sous la forme d’un prêt, mais a vu son offre être refusée par West Ham comme son entraîneur David Moyes le soulignait courant janvier. L’Olympique de Marseille a finalement laissé un boulevard à l’OL, qui n’a pas pu boucler à temps le transfert de l’ailier de West Ham.

L’OL sans nouvelle de West Ham pour Benrahma ?

Saïd Benrahma n’est pas un élément incontournable du onze de départ de David Moyes à West Ham cette saison. La chance de l’OL qui, contrairement à l’OM, était prêt à accueilli Benrahma en respectant les conditions des Hammers , à savoir un transfert sec. Néanmoins, malgré des avancées concrètes entre les deux clubs, plus de son plus d’image à Londres dans les heures décisives du mercato hivernal comme l’indique le communiqué de l’OL. « L'Olympique Lyonnais était ravi d'accueillir Saïd Benrahma à Lyon ce jeudi pour finaliser son transfert en provenance de West Ham. Les deux clubs avaient signé un accord de transfert temporaire, et l'Olympique Lyonnais avait obtenu l'approbation de la DNCG pour permettre au transfert de se dérouler de manière fluide et transparente. Cependant, en début de soirée, alors que l'Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS), West Ham n'avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue ».



West Ham ne s’est pas fait prier pour livrer sa version des faits en expliquant bien plus brièvement les raisons de cet échec de leur point de vue personnel. « West Ham United peut confirmer que l'accord du Deadline Day pour que Saïd Benrahma rejoigne l'Olympique Lyonnais n'a pas été conclu avant la date limite, l'accord ne pouvant être conclu avant 23 heures ».

Le PSG victime de plusieurs ratés de Chelsea pour les documents du prêt de Ziyech

L’OL n’est pas l’unique club à avoir peiné à recruter un joueur d’un club anglais pendant les dernières heures du mercato hivernal. En 2023, il y a donc tout juste un an, le PSG a vécu la même expérience avec Hakim Ziyech. N’étant pas à l’époque l’homme sur lequel Graham Potter se reposait, Ziyech semblait tout proche de rebondir en prêt au Paris Saint-Germain et avait même fait le déplacement à Paris afin de signer les documents et de passer sa visite médicale avant la clôture officielle du mercato. Cependant, Chelsea avait envoyé un premier document erroné au PSG avant de se reprendre avec un nouvel envoi d’un document qui avait cette fois-ci pas été signé par le club anglais. Au final, au bout du troisième essai, le Paris Saint-Germain a enfin pu avoir les bons documents en main pour boucler le prêt de Ziyech avec Chelsea, mais la deadline était dépassée.

Un club de Ligue 1 a recalé le PSG ! https://t.co/MjXDtHDGf3 pic.twitter.com/7svQQiuuqU — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Le Real Madrid trahi par le fax de Manchester United pour De Gea ?