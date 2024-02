Mercato : Coup de bluff de l’OM ?

Thomas Bourseau

En marge du dernier mercato hivernal, qui a donc fermé ses portes jeudi soir à 23h59, les hauts décideurs de l’OM ont semblé pousser afin de témoigne du départ de Jonathan Clauss. Mais pas de chance, ni le joueur ni son entourage ne prévoyait une telle possibilité. Et même des personnes influentes dans le milieu n’y ont pas cru d’après L’Équipe.

Jonathan Clauss n’a plus semblé être le bienvenu à l’Olympique de Marseille cette semaine. La faute à son investissement pointé du doigt par le président Pablo Longoria et certains membres de la direction de l’OM ces derniers temps et plus particulièrement lors du nul concédé par le club phocéen face à l’AS Monaco samedi dernier (2-2).

Longoria et la direction de l’OM voulaient mettre Clauss à la porte

Résultat ? Un repas lundi midi aurait pu sceller l’avenir de Jonathan Clauss à l’OM selon L’Equipe qui annonce dans ses colonnes du jour que Pablo Longoria, le directeur général Stéphane Tessier, le conseiller sportif Medhi Benatia, ainsi que l’entraîneur Gennaro Gattuso auraient alors décidé de placer Clauss sur la liste des transferts à quelques heures seulement de la clôture du mercato hivernal. S’en sont suivis les propos suivants du président Longoria en conférence de presse. « On veut des joueurs qui soient dans le projet, pleinement investis. Je remercie ceux qui ont fait des sacrifices (samedi contre Monaco, 2-2), (Geoffrey) Kondogbia qui ne s'est pas entraîné mais qui a serré les dents, (Jordan) Veretout, (Jean) Onana... ».

Le feuilleton Clauss, un feu de paille ?

Mais finalement et ce bien qu’il ait été poussé vers la sortie, Jonathan Clauss n’a pas fait ses adieux à l’OM cet hiver. Et quoi qu’il arrive, dans le milieu, ils seraient beaucoup à ne pas s’être laissés convaincre qu’un départ de l’international français était réellement possible cet hiver. Et de son côté, malgré le fait qu’il ait été surpris par la tournure des évènements et le choix des dirigeants de se séparer de lui, Jonathan Clauss n’aurait jamais prévu de préparer ses valises afin de quitter l’OM avant la deadline du mercato hivernal.