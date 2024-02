Mercato - PSG : C’est «l’heure de la décision» pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a toujours expliqué ne pas avoir pris de décision pour son avenir et ce fut notamment le cas au début du mois de janvier. Et pour cause, Mbappé semble-t-il avoir eu comme volonté de repousser la question de sa situation après la clôture du mercato hivernal. L’heure de la décision serait donc à présent venue d’après L’Équipe pour l’attaquant du PSG sous contrat jusqu’à la fin de la saison.

Le mercato hivernal a fermé ses portes jeudi soir à 23h59 dans l’hexagone. Ça y est, à présent, il faudra attendre la fin de la saison pour voir de nouveaux mouvements avoir lieu au PSG. Et d’ici là, les supporters du club parisien et bien évidemment les dirigeant ainsi que le staff technique seront fixés sur le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé.

Fake news sur un accord entre le Real Madrid et Mbappé ?

Le 8 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’aucune décision n’avait été prise par Kylian Mbappé, sous contrat au PSG jusqu’au 30 juin, malgré l’annonce de Foot Mercato d’un accord de principe avec le Real Madrid sur les termes de son éventuel futur contrat. En parallèle, Mbappé affirmait ne pas avoir fait son choix dans la foulée du Trophée des champions remporté par le PSG face au Toulouse FC (2-0). Mais plus pour longtemps.

Mercato : Le PSG a tranché pour la succession de Mbappé https://t.co/SPu2TRIHw7 pic.twitter.com/ISYuT542JW — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Fin du mercato, la décision de Mbappé est imminente ?