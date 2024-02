PSG, OM, OL… Qui a fait le meilleur mercato ?

La rédaction

Ça y est, le mercato hivernal a enfin refermé ses portes. Durant le mois de janvier, les clubs ont pu apporter quelques retouches à leur effectif et en Ligue 1, ça a beaucoup bougé. Que ce soit le PSG, l’OM ou encore l’OL, les gros n’ont pas hésité à changer des choses en ce mois de janvier. A l’heure des bilans, qui a alors fait le meilleur mercato ?

Alors que 2024 avait débuté avec l’ouverture du marché des transferts, en ce 2 février, le mercato hivernal a refermé ses portes. Place désormais au terrain et à cette seconde partie de saison pour les différents clubs de Ligue 1. Les écuries françaises ont eu l’occasion pendant un mois de faire venir de nouveaux joueurs et d’en faire partir certains. Il y a ainsi eu du mouvement au sein du championnat. Place désormais aux bilans…

L’OL et l’OM changent quasiment tout

En Ligue 1, les principaux animateurs de ce mercato hivernal resteront l’OM et l’OL. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, Marseille et Lyon ont considérablement renouvelé leur effectif. Faris Moumbagna, Quentin Merlin ou encore Jean Onana ont été recrutés par les Phocéens tandis que du côté des Gones, on a sorti le chéquier pour Nemanja Matic, Gift Orban ou encore Orel Mangala.

Mercato : Bourreau du PSG, il dévoile les coulisses de ce deal avec l'OM https://t.co/rDmM6vH1Y3 pic.twitter.com/2FXSq2Boxf — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Ça a bougé en Ligue 1

Mais ça n’a donc pas bougé seulement à l’OM et à l’OL. En effet, les clubs de Ligue 1 ont profité de ce mercato hivernal pour effectuer certaines retouches. Lucas Beraldo est arrivé au PSG, Nice a accueilli notamment Mohamed-Ali Cho et Valentin Rosier, le LOSC s’est renforcé avec Tiago Morais, quand Rennes a pioché en Ligue 1 avec Alidu Seidu et Azor Matusiwa. Les clubs à la lutte pour le maintien se sont renforcés aussi. Metz a fait revenir Georges Mikautadze, Lorient a accueilli Imran Louza et Badredine Bouanani quand le FC Nantes s’est notamment fait prêter Tino Kadewere.



Alors, qui a fait le meilleur mercato en Ligue 1 ?