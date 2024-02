Mercato : Le boss de l'OM prépare un transfert, le vestiaire se déchire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, la relation s'est tendue entre l'OM et Jonathan Clauss. Pablo Longoria estime que l'international français n'est pas investi à 100% dans le projet marseillais et lui aurait sommé de trouver une équipe. Un conflit, qui divise le vestiaire phocéen. Si certains soutiennent le joueur, d'autres prennent parti pour la direction marseillaise.

En l'espace de quelques jours, tout s'est assombri pour Jonathan Clauss. Touché au genou face à l'AS Monaco samedi dernier, le joueur n'a pas terminé la rencontre. Mais du côté de l'OM, on soupçonne l'international droit d'avoir exagéré sa blessure dans le seul but de se préserver. Comme indiqué par RMC Sport, cela fait plusieurs semaines que des tensions existent entre les deux parties. Mais elles ont atteint leur paroxysme en cette fin de mercato hivernal.

OM : Deux transferts capotent d’un seul coup ! https://t.co/ORElYMlQ9B pic.twitter.com/1rlsi1PHvO — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Clauss a fermé la porte à un départ

Président de l'OM, Pablo Longoria aurait demandé à Clauss de trouver une nouvelle équipe, un peu à la surprise générale. Comme l'indique L'Equipe , le joueur ne s'y attendait pas et aurait été très touché. Une menace qui a été prise très au sérieux. D'ailleurs, l'OM a très vite cherché son remplaçant, activant les pistes menant à Lorenz Assignon (Rennes) et Zeki Celik (AS Roma). Mais selon son clan, Clauss n'a pas l'intention de bouger. Désireux de participer au prochain Euro, il estime que l'OM est l'endroit adéquat pour atteindre ses objectifs. Toutefois, cette affaire pourrait bien laisser des traces, notamment dans le vestiaire de Gennaro Gattuso.

« Il y a deux groupes dans le vestiaire »