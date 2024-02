OM : Ça se complique sérieusement pour cet ultime transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'avait pas exclu de mettre la main sur un nouveau latéral droit dans les ultimes instants du mercato estival, notamment pour pallier un possible départ de Jonathan Clauss. Lorenz Assignon et Zeki Celik sont ciblés, mais ces deux pistes ont peu de chances d'aboutir d'ici minuit en raison notamment de la décision de l'international français de terminer la saison.

L'horizon de Jonathan Clauss s'est subitement obscurci. Coupable d'être sorti un peu trop tôt lors de la rencontre face à l'AS Monaco samedi soir, l'international français, malgré son importance dans le dispositif de Gennaro Gattuso, a été poussé vers la sortie par l'OM.

Clauss a lâché sa réponse

Réponse du principal intéressé : Non. Comme l'annonce L'Equipe , le latéral droit refuserait de quitter l'OM, estimant qu'il a plus de chances d'intégrer le groupe de Didier Deschamps pour l'Euro en restant à Marseille. Une décision qui a un impact évident sur les dossiers Lorenz Assignon et Zeki Celik, deux profils ciblés par Pablo Longoria pour combler le départ espéré de Clauss.

La piste Celik est mal embarquée