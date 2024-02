Mercato - OM : Deux transferts capotent, voilà pourquoi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un hiver très animé, la fin de mercato de l'OM devrait être plus calme que ce qui était annoncé. Et pour cause, le poste de latéral droit ne va pas subir le lifting annoncé. Jonathan Clauss, poussé au départ, va finalement rester, ce qui met fin aux pistes Assignon et Celik. Pablo Longoria souhaitait de toute façon ménager la masse salariale.

L'hiver aura été animé du côté de l'OM qui a vu arriver quatre nouveaux joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin. Côté départ, le club phocéen aura réussi à se séparer de Renan Lodi et Vitinha, mais espérait également trouver une porte de sortie à Jonathan Clauss.

Mercato : Une sanction tombe à l’OM ! https://t.co/Oti6JzuQxu pic.twitter.com/vcqcI8QRRo — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Clauss reste à l'OM, Assignon et Celik

Finalement, l'international français va rester à l'OM comme l'annonce RMC Sport . Une issue qui met fin aux pistes menant à Lorenz Assignon ou Zeki Celik. Autrement dit, les dernières heures du mercato s'annoncent relativement calmes du côté de Marseille.

Longoria fait très attention à la masse salariale