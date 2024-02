OM : Deux transferts capotent d’un seul coup !

Thomas Bourseau

A six mois du coup d’envoi de l’Euro, Jonathan Clauss penserait à ce rendez-vous avec l’équipe de France. D’ailleurs un peu trop au goût de l’OM qui remettrait en cause son investissement envers le club phocéen. Au point où son départ vers Galatasaray serait une option avant la fin du mercato. Cependant, celui qui était supposé le remplacer à Marseille, se rendrait au club stambouliote…

A l’image du reste de son mercato hivernal, l’OM se trouve être particulièrement actif ces dernières heures sur le marché des transferts. Alors que Jonathan Clauss serait mis sous pression par sa direction pour quitter le club phocéen avant la clôture du mercato ce jeudi 1er février à 23h59, son potentiel remplaçant lui échapperait.

Clauss vers Galatasaray et Assignon pour le remplacer à l’OM ?

En effet, L’Equipe a confié ce jeudi dans ses colonnes du jour que des intermédiaires travailleraient sur l’éventuel transfert de Jonathan Clauss en Turquie ou bien aux Pays-Bas. En effet, les potentielles destinations de l’international français seraient Galatasaray ou bien le Feyenoord. Et ces dernières heures, les positions du Stade Rennais et de l’OM se seraient rapprochées pour Lorenz Assignon.

Assignon en route pour Galatasaray ?