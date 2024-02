Mercato : L’OM a signé une future star ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Faris Moumbagna est l'une des quatre recrues hivernales de l'OM. Après une Coupe d'Afrique des Nations mitigée, l'attaquant de 23 ans a rejoint le groupe de Gennaro Gattuso lundi dernier. Selon Patrick M'Boma, ancien joueur du PSG, l'international camerounais dispose de toutes les qualités pour pouvoir s'imposer à Marseille, mais aussi en sélection nationale.

« La team OM, c'est Faris ! Désolé de vous avoir fait attendre, ne vous inquiétez pas, je suis bien arrivé. On se voit très bientôt sur le terrain. Allez l'OM ! ». Arrivé en France cet hiver, Faris Moumbagna s'est adressé aux supporters marseillais ce lundi après avoir participé à son premier entraînement à l'OM. Agé seulement de 23 ans, celui qui a participé à la CAN avec le Cameroun pourrait obtenir sa chance après le départ de Vitinha. Ancien joueur du PSG, Patrick M'Boma a décrit ses qualités.

M'Boma fonde de solides espoirs sur Moumbagna

« Faris est un jeune attaquant avec beaucoup de qualités. Il est d’une puissance athlétique et physique remarquable. Il est difficile à marquer compte tenu de sa masse musculaire. C’est un grand gabarit qui aime fixer les charnières défensives et servir de point d’appui pour ses coéquipiers qui sont autour de lui. Il a une belle technique de protection de balle et surtout une frappe lourde. Il sait marquer dans toutes les positions » a confié M'Boma lors d'un entretien accordé à Team Football.

Moumbagna, le futur patron du Cameroun ?