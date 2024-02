Ça chauffe pour un joueur de l’OM, Gattuso lui sauve la mise !

Thomas Bourseau

L’OM est prêt à aller au clash avec Jonathan Clauss ? Le président Pablo Longoria serait d’avis de se séparer de l’international français qui pourrait déjà avoir commencé à se ménager en marge de l’Euro avec l’équipe de France du point de vue de l’Olympique de Marseille. Mais Gennaro Gattuso viendrait à sa rescousse.

L’Olympique de Marseille, à l’image de son président Pablo Longoria, est mécontent du rendement et surtout de l’état d’esprit de Jonathan Clauss samedi dernier, sorti en cours de jeu en raison d’une gêne musculaire.

Longoria remet Clauss à sa place

Il n’aura pas fallu attendre plus de 48 heures pour assister au rappel à l’ordre de Pablo Longoria lors de la conférence de presse de présentation de Quentin Merlin lundi après-midi. Sans le nommer, le président de l’OM s’en est pris à Jonathan Clauss en tenant le discours suivant. « On veut des joueurs qui soient dans le projet, pleinement investis. Je remercie ceux qui ont fait des sacrifices (samedi contre Monaco, 2-2), (Geoffrey) Kondogbia qui ne s'est pas entraîné mais qui a serré les dents, (Jordan) Veretout, (Jean) Onana... » . Dans la soirée de lundi, le départ de Clauss de l’OM était annoncé comme étant un objectif de la direction. L’Équipe a même confié que les dossiers Zeki Celik et Lorenz Assignon.

Gattuso veut continuer avec Clauss, jackpot l’été prochain pour l’OM ?