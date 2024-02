Mercato : Un joueur dit non à l’OM, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Désireux de se séparer de Jonathan Clauss ces derniers jours, l’OM aurait poussé l’international français vers la sortie, en vain. Et de toute manière, le projet de Pablo Longoria pour éventuellement oublier sa recrue estivale de 2022 est tombé à l’eau, à deux reprises. Explications.

L’OM a considérablement bougé ses pions sur le mercato en empilant les recrues et en se séparant notamment de Vitinha, le transfert le plus cher de son histoire pour 32M€ seulement une année après son arrivée à l’Olympique de Marseille. Résultat, Vitinha a rejoint le Genoa. Mais l’OM a essuyé quelques refus pendant cette fenêtre des transferts.

Après Assignon, Celik échappe à l’OM ?

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss est finalement resté à l’OM. Et pour ce qui est des éventuels successeurs de l’international français, le club phocéen a rapidement été fixé dans la journée du jeudi 1er février, date butoir du mercato. Et pour cause Lorenz Assignon s’est engagé à Burnley bien qu’il faisait de l’OM sa grande priorité cet hiver lorsque Zeki Celik aurait tout bonnement recalé l’Olympique de Marseille.

L’OM recalé par Zeki Celik

A en croire les informations communiquées par Gianluca Di Marzio, l’OM et Galatasaray auraient proposé une offre de prêt sèche à la Roma qui n’aurait pas été contre le fait de laisser filer Zeki Celik. Néanmoins, le défenseur aurait dit non, refusant de ne pas avoir une certitude au terme du prêt avec une option d’achat obligatoire. La Roma aurait tenté de rectifier le tir en réclamant à l’OM et à Galatasaray de se mettre d’accord pour une indemnité à 11M€. Chose que les clubs concernés ont refusé de faire. L'OM n'a pas tout réussi dans ce mercato hivernal.