Retour à la case départ pour l’OM ?

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, l’avenir de Jonathan Clauss a été sérieusement remis en question ces derniers jours. Le club phocéen ne serait pas satisfait de l’investissement de l’international français et aurait même avancé sur le recrutement de son éventuel remplaçant. Cependant, la situation financière de l’Olympique de Marseille et les envies de Clauss feraient tout capoter.

A l’OM, ça a bougé dans tous les sens depuis l’ouverture du mercato d’hiver le 1er janvier dernier. Jean Onana a ouvert le bal et depuis, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna, Renan Lodi, Quentin Merlin et Vitinha ont tous été la cause de mouvements à l’Olympique de Marseille. Et d’ici ce jeudi soir à 23h59, moment où le rideau tombera sur le mercato.

Accord presque trouvé avec Rennes pour Assignon

L’Olympique de Marseille, de par son conseiller sportif Mehdi Benatia et le directeur général Stéphane Tessier, auraient passé au crible les dossier Zeki Celik et Lorenz Assignon. D’ailleurs, selon L’Équipe , l’OM et le Stade Rennais se seraient concrètement rapprochés d’un accord pour le prêt avec option d’achat plafonnant à 10M€ pour Assignon dans la journée de mercredi.

OM : Le transfert d’un international algérien capote, il dit tout https://t.co/QGeYLidKoh pic.twitter.com/3rlOg3bm8m — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

La masse salariale du club et la position de Clauss posent problème