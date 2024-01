Mercato : L’OM retente le coup avec ce club de Ligue 1 ?

Hugo Chirossel

Avant de s’attacher les services de Quentin Merlin, l’OM avait multiplié les pistes pour trouver son latéral gauche et s’était notamment intéressé à Adrien Truffert. Désormais, les dirigeants marseillais aimeraient recruter un autre joueur du Stade Rennais, Lorenz Assignon. Un dossier qui ne serait pas lié à celui de Jonathan Clauss.

Comme à son habitude, l’OM va animer la fin de mercato. Un accord a été trouvé avec le Genoa pour le prêt de Vitinha, assorti d’une option d’achat non obligatoire estimée à 25M€. D’autres joueurs pourraient s’en aller d’ici à la fermeture du marché des transferts et notamment Jonathan Clauss. Si un départ de l’international français (10 sélections) était plutôt prévu pour l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, il pourrait finalement être transféré dès cet hiver.

Clauss poussé vers la sortie, mais pas à n’importe quel prix

Mécontent de ses dernières prestations et de son investissement, l’OM a décidé de placer Jonathan Clauss sur le marché, à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Comme indiqué par RMC Sport , Marseille n’a en revanche pas l’intention de brader le latéral droit de 31 ans et si aucune offre satisfaisante n’arrive, il n’est pas impossible qu’il soit encore à l’OM après le 1er février. Dans le même temps, les Olympiens auraient d’ores et déjà une petite idée si Jonathan Clauss venait à être transféré.

Après Truffert, l’OM s’intéresse à Assignon