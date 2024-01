OM : Un énorme coup de pression mis par le boss ?

Axel Cornic

Ces des heureux bouillantes que va vivre l’Olympique de Marseille sur le mercato, avec plusieurs coups imminents. C’est le cas avec Vitinha, qui devrait rejoindre le Genoa sous la forme d’un prêt, mais également de Jonathan Clauss. Ce dernier serait en effet poussé vers la sortie, avec Pablo Longoria qui souhaiterait envoyer un message fort au reste du groupe marseillais.

Personne ne s’y attendait. Alors que l’OM a laissé filer Renan Lodi à gauche, les choses pourraient bouger également à droite en cette fin de mercato avec un possible départ de Jonathan Clauss. Au sein du club on n’apprécierait pas l’attitude de l’international français, qui aurait notamment été proposé à Galatasaray.

L’OM a «perdu toute patience», son transfert bientôt bouclé ? https://t.co/QawtX6XTPO pic.twitter.com/I48J0dFtA3 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

« On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés »

Il n’est pas le seul joueur poussé vers la sortie, puisque lors de la récente présentation de Quentin Merlin face à la presse, Pablo Longoria a notamment évoqué l’épineux cas Pape Gueye. « Le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur. La non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une question de respect du club » a déclaré le président de l’OM, prenant le milieu en exemple pour envoyer un message au reste du groupe. « On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter: un de nos problèmes en ce moment est l'engagement ».

Le vestiaire de l’OM est prévenu