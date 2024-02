Mercato : Un buteur s’annonce à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande souffrance à l'OM depuis son arrivée il y a maintenant un an, Vitinha a accepté de quitter Marseille pour se relancer dans un nouveau championnat, la Serie A. Le buteur portugais a été prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. A l'issue de ces six mois, il n'est pas impossible de le revoir retourner à l'OM pour terminer son histoire.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM (32M€), Vitinha n'a jamais assumé ce statut. Trop de pression pour ce buteur sensible, qui connaissait sa première expérience à l'étranger après des débuts au Sporting Braga. Pour tenter de le relancer, Pablo Longoria a pris la décision de le prêter jusqu'à la fin de la saison au Genoa. Un prêt assorti d'une option d'achat non obligatoire de 25M€. Après avoir passé sa visite médicale, Vitinha a tenu à s'adresser aux supporters marseillais.

« Merci Marseille, à plus tard ! »

« Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie. J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters » a confié Vitinha. Le buteur portugais a terminé son message avec cette phrase, comme pour annoncer de futures retrouvailles : « Merci Marseille, à plus tard ! Allez l’OM ».

Vitinha n'en a pas fini avec l'OM ?

Et la probabilité de voir Vitinha retourner à Marseille est grande puisque le Genoa n'a aucune obligation de lever l'option d'achat présente dans son contrat. La somme convenue entre les deux équipes pourrait aussi avoir un effet dissuasif, même si ce n'est pas le but recherché. En cas d'achat en fin de saison, l'OM pourrait enregistrer la quatrième plus grosse vente de son histoire, juste devant celle de Renan Lodi (23M€). Mais ce deal a surtout été conclu pour permettre au joueur de retrouver une confiance qui le fuit depuis son arrivée au sein de la cité phocéenne en 2023.