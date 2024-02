Le PSG bloqué à cause d'un jackpot de 28M€

Pierrick Levallet

Indésirable au PSG, Hugo Ekitike est enfin parti. Mais le club de la capitale n'a pas pu se séparer de Layvin Kurzawa. Annoncé sur le départ, le latéral gauche de 31 ans est finalement resté à Paris à l'issue du mercato hivernal. Il aurait notamment fait capoter son transfert à cause de son salaire.

Quelques équipes auraient approché le défenseur de 31 ans, sans aller au bout du dossier pour autant.

Kurzawa devrait rester au PSG

Résultat, Layvin Kurzawa est resté au PSG. Le marché est désormais fermé en France et dans la plupart des championnats européens. Si le mercato est encore ouvert dans certaines ligues exotiques, il est peu probable de voir le joueur partir dans les prochains jours. S’il vit un calvaire dans la capitale puisqu’il ne joue pas, Layvin Kurzawa y toucherait néanmoins un joli jackpot.

Jackpot assuré grâce à son contrat juteux