Mercato - PSG : Riolo annonce une catastrophe pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG est en train de vivre les derniers instants avec Kylian Mbappé. C'est en tout cas le sens qu'est en train de prendre l'histoire avec les récentes rumeurs, envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Bondynois n'avait pas souhaité prolonger son contrat l'été dernier et devrait donc quitter le PSG. Mais pour Daniel Riolo, rien n'est encore fait avec le Real Madrid et il n'a pas encore dit que le club aimerait tenter le coup Mbappé, après les multiples récents échecs.

L'avenir de Kylian Mbappé est encore flou puisqu'il n'a pas encore communiqué sur sa décision. Le Real Madrid, club qu'il pourrait rejoindre, n'a également rien annoncé à ce sujet. Mais l'aventure avec le PSG semble bel et bien terminée, puisqu'en juin prochain, il sera libre de tout contrat et ne compte pas prolonger...

«Dans l’esprit de Mbappé, il faisait la dernière année, il ne prolongeait pas»

Dans l'émission de RMC , Stephen Time , Daniel Riolo a réagi à la rumeur envoyant Mbappé au Real Madrid : « On est dans la continuité de tout ce qui s’est passé cet été. Quand le PSG avait très mal géré la fin de son contrat, il y a eu une polémique pour rien. Dans l’esprit de Mbappé, il faisait la dernière année, il ne prolongeait pas, il a toujours dit qu’il ne prolongerait pas. »

«Pour moi la seule réserve, c’est si le Real Madrid ne veut pas de lui»