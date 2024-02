PSG : Mbappé reçoit un précieux conseil pour son avenir

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison. C'est en tout cas le sens des rumeurs qui ont surgit ce samedi. En fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, le Bondynois aurait choisi de rejoindre le Real Madrid pour la saison prochaine. Son choix serait ferme et définitif et il ne lui reste plus qu'à trouver le meilleur moment pour l'annoncer.

A moins de deux semaines du début de la phase finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé se retrouve dans une situation délicate. Alors que beaucoup annoncent qu'il quittera le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain pour aller au Real Madrid, le Bondynois n'a toujours pas communiqué sur sa décision. Une stratégie va devoir être mise en place rapidement.

«Il faut établir une véritable stratégie de communication»

Sébastien Bellencontre, fondateur de 4 Success, une agence spécialisée en gestion d’image de sportifs de haut niveau, estime, dans des propos accordés au Parisien , que le clan Mbappé doit « établir une véritable stratégie de communication. Et ce, encore plus lorsqu’on parle d’un joueur de la dimension de Kylian Mbappé. »

