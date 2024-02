Real Madrid : L’entraîneur se lâche sur le mercato et annonce un retour attendu

Hugo Chirossel

Malgré les nombreuses blessures en défense centrale, le Real Madrid a décidé de ne pas recruter un joueur à ce poste lors du mercato hivernal. Un choix assumé par la Casa Blanca, comme l’a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse, qui a par la même occasion donné des nouvelles rassurantes concernant Eder Militao.

Le mercato hivernal a été bien calme au Real Madrid. Si les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé se font de plus en plus insistantes, la Casa Blanca n’a recruté aucun joueur lors de ce marché des transferts. Les Merengue ont un temps étaient annoncés sur la piste d’un défenseur central, en raison des blessures d’Eder Militao et de David Alaba, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés. Ce qui n’a finalement pas été le cas.

Avant Mbappé, le Real Madrid ne lâche pas cette star https://t.co/n0gexvliXW pic.twitter.com/sxjQ0uGMwB — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

« Nous pensions que Tchouameni pourrait couvrir ce poste »

Notamment parce que le Real Madrid compte sur Aurélien Tchouameni pour dépanner en défense centrale. « Pourquoi avoir décidé de ne pas recruter un défenseur central cet hiver ? Après Alaba, nous pensions que Tchouameni pourrait couvrir ce poste en cas d'urgence. Demain, c'est une urgence absolue, mais seulement pour un match. Et ce, si Rüdiger ne joue pas », a expliqué Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’Atlético de Madrid, dans des propos relayés par AS .

Retour fin mars pour Militao ?