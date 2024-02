PSG, Real Madrid... Mbappé prend une première décision

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé va agiter le mercato encore quelques semaines. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l'international français va devoir prendre une grande décision. Liverpool, le Real Madrid et l'Arabie Saoudite suivraient sa situation de près. Le capitaine de l'équipe de France aurait d'ailleurs déjà fait un premier choix pour la suite de sa carrière.

À l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien ne plus être un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et personne ne sait encore ce qu’il a prévu de faire pour la suite de sa carrière. L’international français est libre de négocier avec qui il veut depuis le 1er janvier. Si le PSG espère le prolonger, Kylian Mbappé aurait toutefois d’autres options pour son avenir.

Le feuilleton Kylian Mbappé affole le mercato

En effet, la star de 25 ans serait toujours dans le viseur du Real Madrid. Prudent dans ce dossier, Florentino Pérez suivrait la situation de Kylian Mbappé de près. Liverpool serait également intéressé par les services du natif de Bondy, tout comme l’Arabie Saoudite.

Liverpool et l'Arabie Saoudite déjà recalés ?