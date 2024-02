Mercato - PSG : Agacé, Mbappé a vendu la mèche ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne semble pas encore avoir tranché pour son avenir, du moins c’est la tendance officielle. Pour autant, son « body language » laisserait penser l’inverse. Agacé une nouvelle fois pour diverses raisons à Strasbourg vendredi (2-1), l’attaquant du PSG pourrait bien s’être déjà éloigné du football français pour la saison prochaine. Explications.

Certes, Kylian Mbappé a été au four et au moulin vendredi soir sur la pelouse de La Meinau . Il est vrai que son entame de match n’était pas des plus idylliques puisque dès la 6ème minute de jeu, l’attaquant du PSG a manqué son penalty, privant le PSG d’un avantage sur Strasbourg.

Mbappé décisif pour le succès du PSG à Strasbourg

Mais finalement, au fil de la rencontre, Kylian Mbappé y a posé sa patte. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a ouvert le score à la demi-heure de jeu et puis a servi Marco Asensio pour le but du 2-0. Le Paris Saint-Germain a été rattrapé, mais a tout de même raflé les 3 points de la victoire à Strasbourg (2-1). Néanmoins, le PSG a été mis en difficulté, concédant pas moins de 20 situations défensives puisque le RC Strasbourg comptabilise 20 tentatives de frappe. De quoi considérablement agacer Kylian Mbappé.

Mbappé en colère contre le monde ?

L’Équipe souligne dans ses colonnes du jour ce samedi que Mbappé ne dissimulait pas à la Meinau vendredi soir son irritation envers certains de ses coéquipiers à l’instar de Randal Kolo Muani qui ne l’a pas servi sur une situation de jeu à la 39ème minute. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque Kylian Mbappé a ensuite pesté envers les décisions du corps arbitral, tout en ne cachant pas son agacement par rapport aux sifflets du public de Strasbourg.

Les signes d’un départ à l’étranger ?