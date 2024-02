Mercato : Un crack explose, le PSG prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Warren Zaïre-Emery, voici Senny Mayulu. Agé de 17 ans, comme son coéquipier, le jeune milieu de terrain s'affirme en ce début d'année 2024 dans le groupe de Luis Enrique. Le technicien espagnol lui a offert sa chance et devrait continuer à le faire. D'ailleurs lors de ce mercato hivernal, tout a été fait pour le mettre dans les meilleures conditions.

Jeudi bien calme à la Factory. Le siège social du PSG n'a pas connu d'agitation lors de cette dernière journée de mercato comme ce fut le cas ces dernières années. Chargé du recrutement, Luis Campos avait pris l'habitude de boucler quelques dossiers en urgence. On se souvient du transfert de Carlos Soler ou de l'incroyable imbroglio autour d'Hakim Ziyech. Cette année, on aurait pu imaginer l'arrivée d'un défenseur central pour pallier la blessure de Milan Skriniar ou d'un milieu de terrain.

Le PSG n'a pas souhaité recruté de milieu de terrain supplémentaire

Mais comme indiqué par Loïc Tanzi, décision a été prise de ne faire venir personne. Le PSG s'est donc arrêté à deux recrues : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui ne rejoindra le groupe qu'en fin de saison. Le Brésilien pourrait obtenir sa chance au milieu de terrain. En attendant, les nombreuses absences permettent à certains jeunes de s'affirmer. C'est le cas de Senny Mayulu, 17 ans et déjà buteur en Coupe de France face à Orléans.

« On voulait faire la place à Mayulu »