PSG : L'avenir de Kylian Mbappé révélé par... son frère ?

En fin de contrat en juin prochain, Ethan Mbappé se retrouve dans la même situation que son grand frère. Et comme pour le capitaine de l'équipe de France, le PSG espère trouver une solution pour une prolongation dans les prochains jours. Toutefois, tout serait bloqué pour le milieu de terrain de 17 ans. Et pour cause, dans le même temps, Kylian Mbappé se rapprocherait du Real Madrid.

L'avenir des frères Mbappé au PSG semble très incertain. Et pour cause, le contrat d'Ethan et de Kylian prend fin en juin prochain ce qui peut les pousser à accepter un départ libre, bien que dans le même temps, le club de la capitale cherche à les convaincre de prolonger.

La prolongation d'Ethan Mbappé paralysée ?

Mais le temps presse. Et selon les informations de José Alvarez, la prolongation de contrat d'Ethan Mbappé est totalement paralysée. Le journaliste espagnol révèle lors d'un live Twitch du Chiringuito , que le milieu de terrain de 17 ans a mis en stand by les discussions entamées en octobre avec le PSG.

Un indice clair sur l'avenir de Kylian Mbappé ?

Et d'après José Alvarez, la raison est simple. Ethan Mbappé saurait déjà que son frère ne prolongera pas au PSG et s'engagera avec le Real Madrid. Il attend donc que le capitaine des Bleus officialise sa décision pour annoncer à son tour qu'il ne restera pas à Paris. L'avenir de Kylian Mbappé pourrait donc bien avoir été révélé involontairement par son petit frère.