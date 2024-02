Mercato - PSG : La presse espagnole annonce le verdict pour Mbappé ?

La rédaction

Attendu pour donner sa réponse au Real Madrid au cours du mois de janvier, Kylian Mbappé, qui arrivera en fin de contrat avec le PSG l'été prochain, n'a toujours pas rendu son verdict. Mais pour beaucoup, le futur de Kylian Mbappé ne fait plus aucun doute. Selon la presse espagnole, l'avenir de l'attaquant parisien est en effet loin du PSG.

L'haletant et incessant feuilleton Kylian Mbappé va-t-il bientôt toucher à son dénouement ? Sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin prochain, l'attaquant parisien est, au fil des jours, de plus en plus annoncé pour rallier le Real Madrid la saison prochaine. Si l'ancien Monégasque n'a toujours pas officiellement tranché pour son avenir et que Nasser Al-Khelaïfi avait fait sous entendre dans les colonnes du Parisien que le Français allait rempiler, de nombreuses sources s'accordent sur un probable départ de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

Mercato - PSG : C’est «l’heure de la décision» pour Mbappé ? https://t.co/EdRPaelnmm pic.twitter.com/OUopP7IwIY — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Mbappé au Real Madrid, un transfert bientôt acté ?

A commencer par Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito et proche de Florentino Perez. « Je pense qu'il est plus proche que jamais de Madrid. Je le vois à Madrid, mais Mbappé dépend de plusieurs choses. Mbappé est le footballeur et sa mère est la femme d'affaires et l'agent » , a-t-il notamment déclaré auprès de 20 Minutos . De son côté, Daniel Riolo s'est également montré pessimiste quant à un futur de Mbappé au PSG.« Ma boule de cristal me dit que cette fois, il part. C’est un ressenti ou des informations ? C’est toujours un mélange. C’est délicat le mercato. Je n’arrête pas de le répéter, même si tu as en face de toi le mec qui te dis c’est fait, il peut toujours se passer quelque chose. Je le maintiens, contrairement à ce qu’on pense, sa position sur le terrain, je ne crois pas que ça lui fasse plaisir » a confié le chroniqueur sur l'antenne de RMC .

L'avenir de Mbappé n'est plus au PSG