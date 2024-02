Mbappé - PSG : Coup de tonnerre pour sa succession ?

La rédaction

Le mercato hivernal a fermé ses portes jeudi soir et le feuilleton Kylian Mbappé reprend pleinement ses droits au PSG. Si jamais le capitaine de l’équipe de France venait à plier bagage en fin de saison, le Paris Saint-Germain pourrait décider de ne pas le remplacer… du moins poste pour poste. Explications.

Kylian Mbappé va boucler sa septième saison au Paris Saint-Germain. Le moment de tourner la page ? Le 30 juin prochain, le capitaine de l’équipe de France se retrouvera agent libre s’il décide de ne pas signer une prolongation de son contrat actuel au PSG. Et après ? Le destin du meilleur de l’histoire du club parisien semble s’écrire au Real Madrid.

Le PSG prêt à prendre une grande décision pour l’après-Mbappé ?

Et du côté du PSG ? Le nom de Rafael Leão est lié au Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Et par le biais d’une rubrique publiée sur CaughtOffside , le journaliste Jonathan Johnson a confirmé la tendance. Pour autant, il serait possible que la direction du PSG décide d’emprunter un tout autre chemin.

PSG : Après Mbappé, le transfert d’une star est programmée ? https://t.co/RCgUsArUzN pic.twitter.com/uxsUD09jNr — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Renforcer le milieu de terrain plutôt que de remplacer Mbappé ?