Mercato - PSG : 175M€ pour tourner la page Kylian Mbappé

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé qui se précise au fil des semaines, le Paris Saint-Germain a décidé de prendre les devants. Ainsi, le club de la capitale souhaiterait miser sur Rafael Leão pour oublier la star française, mais il faudra y mettre le prix pour l’arracher à l’AC Milan lors du prochain mercato estival.

Si comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com aucune décision définitive n’a encore été prise, on commence à imaginer un avenir sans Kylian Mbappé au PSG. La fin de son contrat approche dangereusement et plusieurs observateurs estiment que le moment est venu pour lui d’aller voir ailleurs, avec notamment le Real Madrid qui est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Transfert à 30M€, le PSG peut les remercier https://t.co/Fb6ebo43Qr pic.twitter.com/XtrLUtQmRB — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

« Mbappé sait qu’il va partir »

C’est le cas de Daniel Riolo, qui pense que le repositionnement de Mbappé dans l’axe par Luis Enrique va précipiter son départ du PSG. « Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position-là. Sauf que comme il est dans sa dernière année au PSG, évidemment qu’il ne va pas se plaindre » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport , dans l’ After Foot . « Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus. Mais Mbappé n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer ».

Leão, c’est la clause ou rien