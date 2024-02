Mbappé - PSG : L’offre du Real Madrid est dévoilée, c’est hallucinant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La balle est dans le camp de Kylian Mbappé. Il y a plusieurs jours, le Real Madrid aurait transmis au joueur parisien sa proposition. A en croire la presse espagnole, le salaire de base proposé serait nettement inférieur à celui qu'il touche au PSG. Mais grâce à différentes formules, ses émoluments pourraient vite grimper.

Ce jeudi, la Cadena Cope fait un point sur le dossier Kylian Mbappé, qui devrait prendre fin dans les prochains jours avec la prise de parole tant attendue par Kylian Mbappé. Comme indiqué par les médias espagnols, le joueur du PSG devrait, très vite, se prononcer sur son avenir afin de couper court aux rumeurs et fixé définitivement son futur. Contrairement à Nasser Al-Khelaïfi, qui espère un geste de Mbappé avant de lui proposer un contrat, le Real Madrid serait déjà passé à l'action dans ce dossier.

Le Real Madrid prévient Mbappé

Journaliste espagnol, Siro Lopez s'est arrêté sur cette proposition. Force est de constater que si Mbappé décide de s'envoler pour le Real Madrid, ce ne sera pas pour des raisons financières. Car le salaire de base proposé par Florentino Perez ne dépasse pas les 15M€. Avec ce chiffre, le Français ne sera pas le plus gros salaire du vestiaire, mais ce chiffre devrait vite grimper.

Son salaire pourrait vite grimper

En effet, différents formules pourraient être mises en place pour faire grossir cette rémunération (droits à l'image; exploitation de la marque Mbappé etc). De quoi rassurer Mbappé, dont l'égo pourrait chambouler le vestiaire madrilène, où les cadres sont les plus récompensés. Toni Kroos ou encore Luka Modric figurent parmi les plus gros salaires du club et la venue fulgurante de Mbappé pourrait bousculer cette équilibre. Une crainte partagée par plusieurs journalistes ibériques. A moins que le joueur prenne tout le monde de court et décide de rejoindre la Premier League, puissant sur le plan financier.