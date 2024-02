Mercato - PSG : Tout est pardonné pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Au printemps 2022, Kylian Mbappé devait se rendre au Real Madrid pour y signer son contrat et lancer le nouveau challenge de sa carrière. Tout était bouclé selon Josep Pedrerol qui avait alors lâché le fameux « Tic Tac » à l’antenne pour faire part de l’imminence de l’opération avant que Mbappé prolonge au PSG. De quoi irriter les supporters du Real Madrid qui devraient tout de même lui pardonner l’été prochain en cas de venue.

Kylian Mbappé se trouve en fin de contrat au PSG, mais n’a toujours pas tranché pour la suite de son avenir comme le10sport.com vous le révélait le 8 janvier dernier. En effet, alors qu’il était question d’un accord déjà convenu entre le Real Madrid et son entourage, Mbappé n’avait pas encore décidé. Se dirige-t-on vers un feuilleton similaire à celui de 2022, moment où il était question d’une arrivée libre de tout contrat au Real Madrid, mais qui s’est terminé avec une prolongation de contrat surprise en mai ?

«La plaisanterie [le tic-tac] dans tous les pays du monde...

Pour revenir sur ce feuilleton aux multiples rebondissements en 2022, Josep Pedrerol s’est confié à 20 Minutos sur le fameux « Tic Tac » qu’il avait énoncé sur El Chiringuito et qui laissait présager que Kylian Mbappé allait déposer ses valises incessamment sous peu à Madrid. « La plaisanterie [le tic-tac] dans tous les pays du monde... J'ai paniqué. Ils me voient dans la rue et me disent en anglais "Je viens d'Arabie Saoudite, tic-tac, tic-tac". Ou en Angleterre ou en France. C'était fou, mais c'était fait. C'est tombé à l'eau la dernière semaine, et Florentino nous en a parlé après, c'était une affaire réglée et soudain, en une semaine, tout a changé. Tout était arrangé, tout, tout, tout, tout, tout, c'était tic-tac, et en une semaine... catacrac ».

Mercato : Le départ de Mbappé acté au PSG ? Cet indice le confirme https://t.co/FWnGK5LH2p pic.twitter.com/Ilw6pul8HG — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

«Je pense que cela excitera à nouveau les madridistes.