Mercato : Luis Enrique évoque un cas sensible au PSG

Pendant le mercato hivernal, l’actualité du PSG a grandement tourné autour du feuilleton Nordi Mukiele qui semblait promis au Bayern Munich. Mais en raison de différends irréconciliables sur les modalités de l’opération, le dossier Mukiele n’est jamais allé au bout. Pire, Sacha Boey a finalement déposés ses valises en Bavière. Luis Enrique s’est confié sur le cas Mukiele.

Le PSG n’a pas connu une fenêtre des transferts très mouvementée cet hiver. Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a bouclé que deux coups marquants : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui a été prêté dans la foulée aux Corinthians jusqu’en fin de saison. Au rayon des départs, il a beaucoup été question d’une opération avec le Bayern Munich pour Nordi Mukiele, mais seuls Noha Lemina et Cher Ndour ont quitté le club de la capitale en prêt.

Le PSG refusait un prêt sec de Mukiele, le Bayern a fermé le dossier

Début janvier, le Bayern Munich poussait afin de mettre la main sur Nordi Mukiele en prêt. Mais le10sport.com vous affirmait que ce serait un transfert sec ou rien dans l’état d’esprit du Paris Saint-Germain. Finalement, le Bayern a lâché l’affaire après en avoir fait de même pour Kieran Trippier et a plutôt mis la main sur Sacha Boey, qui a débarqué en provenance de Galatasaray.

«Si quelqu'un peut changer la situation, c'est moi»