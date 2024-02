L’OM a réglé un dossier chaud !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la fin du mercato hivernal s'annonçait très animée du côté de l'OM, cela pourrait finalement être le calme plat. Et pour cause, après le départ de Vitinha, prêté au Genoa, cela ne devrait plus beaucoup bouger au sein de l'effectif de Gennaro Gattuso. Un temps annoncé sur le départ, Ismaïla Sarr va notamment rester.

Très actif cet hiver avec notamment l'arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, l'OM espérait également alléger drastiquement son effectif. Ce fut le cas avec les départs de Renan Lodi et Vitinha. Mais cela ne devrait plus bouger.

Ismaïla Sarr va rester à l'OM à «coup sûr»

En effet, selon les informations de RMC Sport , Ismaïla Sarr ne devrait par exemple pas bouger. De retour de la CAN après l'élimination précoce du Sénégal, l'ancien Rennais était convoité par Villarreal notamment. Mais au sein de la direction de l'OM, on se montre catégorique assurant que Sarr allait rester à « coup sûr ».

Des dernières heures finalement calmes à l'OM ?

Plus globalement, les dernières heures du mercato de l'OM, qui s'annonçaient folles, seront finalement bien calmes. Plusieurs joueurs devraient ainsi rester contrairement à ce qui était annoncé. A commencer par Jonathan Clauss.