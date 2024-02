Transferts : Le PSG répond cash pour Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait bien vivre ses dernières semaines en tant que joueur du PSG, ce qu’il est depuis l’été 2017. Et pour cause, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et à ce jour, aucune indication ne circule dans la presse au sujet d’une éventuelle prolongation. Au contraire, une arrivée en tant qu’agent libre au Real Madrid paraît plus probable. Mais, Luis Enrique n’a lâché aucun indice en conférence de presse.

Le Paris Saint-Germain va-t-il perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison ? Le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club parisien arrive au terme de son engagement contractuel à Paris. Et quand bien même aucune décision n’ait été prise par le capitaine de l’équipe de France comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 8 janvier dernier, le Real Madrid s’enflammerait en coulisses.

Des chances «élevées» de voir Mbappé au Real Madrid ?

Contrairement à l’échec essuyé en 2022, le Real Madrid commencerait sérieusement à imaginer une arrivée de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. Et pour cause, le président Florentino Pérez se chargerait en personne du bon déroulement des négociations avec le clan Mbappé et le vestiaire merengue y croirait de plus en plus les jours passant selon ESPN. Le président de la Liga, Javier Tebas, a confié lundi soir que les chances de signature de l’attaquant du PSG au Real Madrid étaient « élevées ». Et ce n’est pas Josep Pedrerol, journaliste espagnol proche de Florentino Pérez, qui dira le contraire. Selon lui, Mbappé est « plus proche que jamais » du Real Madrid. Rien que ça.

PSG : Un proche du Qatar lâche une bombe sur Mbappé https://t.co/sLaTUsdG8c pic.twitter.com/IEJYM97F62 — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

«Non», Mbappé n’a rien dit à Enrique sur son avenir !