Mercato : Le rêve impossible du PSG

Le mercato aurait pu réserver une surprise de dernière minute au PSG, mais ce ne fut pas le cas, et à l'arrivée, le club de la capitale sera resté finalement assez calme. Et pourtant, ce n'est pas faut d'avoir tenté un gros coup. Les Parisiens ont effectivement rêvé d'attirer Joshua Kimmich. Un rêve impossible.

Cet hiver, le PSG aura finalement été assez calme, se contentant de recruter Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui débarquera l'été prochain à Paris. Dans le sens des départs, la priorité a été bouclée puisque Hugo Ekitike a été prêté avec une option d'achat à l'Eintracht Francfort. Cher Ndour et Noah Lemina ont également filé en prêt respectivement à Braga et Wolverhampton.

Signature éclair, le PSG a joué avec le feu ! https://t.co/ynpmw9Y4dR pic.twitter.com/agVlrQ5cP8 — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Jusqu'au bout Campos est resté à l'affût

Néanmoins, jusqu'au bout Luis Campos est resté à l'affût d'un dernier coup sur le mercato. Revenu à Paris jeudi dans la journée alors qu'il était à Doha, le conseiller sportif du PSG a toutefois trouvé plus sage de rester calme et de ne pas céder à un panic buy.

Le rêve Kimmich était hors de portée