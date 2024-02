Mercato - PSG : Luis Enrique réclame du lourd, il va être déçu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, le mercato hivernal a pris fin et le PSG ce sera finalement montré très discret avec seulement deux recrues dont une qui ne débarquera que l'été prochain, à savoir Gabriel Moscardo. Et pourtant, Luis Campos est resté très actif jusqu'au dernier moment, sans trouver la perle rare, au grand dam de Luis Enrique qui n'aurait pas été opposé à une arrivée de dernière minute.

Au moment où le mercato d'hiver ouvrait ses portes, le PSG officialisait déjà une recrue. En effet, dès le 1er janvier, Lucas Beraldo signait à Paris où il débarquait pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. Dans la foulée, celle de Gabriel Moscardo était attendue, mais après un problème révélé lors de la visite médicale, le milieu de terrain brésilien a finalement différé sa signature. Finalement, il ne débarquer au PSG que l'été prochain. Par conséquent, cela fait peu de renforts pour l'effectif de Luis Enrique.

Signature éclair, le PSG a joué avec le feu ! https://t.co/ynpmw9Y4dR pic.twitter.com/agVlrQ5cP8 — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«A moins que Luis Campos ne nous fasse une surprise dernière minute...»

Présent en conférence de presse jeudi, à quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, Luis Enrique ne se faisait d'ailleurs aucune illusion concernant l'éventuelle arrivée de nouveaux joueurs. « Je n'ai pas ma montre avec moi mais le mercato finit dans "une quinzaine de minutes". A moins que Luis Campos ne nous fasse une surprise dernière minute, je ne pense pas, même si le club continue de travailler sur tous les aspects du mercato », confiait l'entraîneur du PSG.

Luis Enrique attendait une recrue