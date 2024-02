OM : Gattuso réclame un attaquant à Longoria, c’est une surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à l'OM le 1er janvier après un prêt peu concluant du côté de Botafogo, Luis Henrique ne devait être que de passage à Marseille. Finalement, l'ailier brésilien est toujours là alors que le mercato d'hiver a fermé ses portes. Comment expliquer un tel rebondissement ? La réponse est assez simple puisque Luis Henrique a convaincu Gennaro Gattuso.

Le mercato a pris fin, et comme d'habitude, l'OM en a été l'un des principaux acteurs. Cet hiver, le club phocéen a effectivement recruté quatre nouveaux joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin. Côté départs, ce sont Renan Lodi, Vitinha et François-Régis Mughe qui ont quitté le club.

Luis Henrique impressionne Gattuso

Mais finalement, la surprise est ailleurs. En effet, de retour à l'OM le 1er janvier alors que son prêt à Botafogo ne s'était pas montré concluant, Luis Henrique a impressionné Gennaro Gattuso par son implication aux entraînements, au point d'être aligné d'entrée pour le choc contre l'AS Monaco (2-2).

Contre toute attente, Luis Henrique est resté à l'OM