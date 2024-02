Mercato : Erreur fatale du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chargé du recrutement, Luis Campos aurait envisagé de recruter un défenseur central, en plus de Lucas Beraldo, avant de faire marche arrière et de rester discret durant ce dernier jour de mercato. Pour beaucoup d'observateurs, le PSG a commis une grosse erreur, alors que Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar se trouvent à l'infirmerie.

Le PSG nous avait habitué à plus de folie sur le marché des transferts. Cet hiver, le club parisien est resté dans la retenue. Seuls deux joueurs ont signé avec le club de la capitale : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Pourtant, ces derniers jours, Luis Campos aurait sérieusement envisagé de recruter un défenseur central pour pallier les nombreuses blessures dans ce secteur (Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar).

Mercato : Le PSG a choisi l'héritier de Mbappé https://t.co/Mz7QXLgyuu pic.twitter.com/WkQnLKNE6C — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Le PSG a stoppé son mercato très tôt

Mais ce jeudi, on a très vite compris que la Factory serait bien calme. Aucun mouvement n'a été enregistré dans la dernière ligne droit du mercato d'hiver, même si le PSG avait pensé à plusieurs noms comme Leny Yoro (LOSC), Diego Lorente (AS Roma) ou encore Joshua Kimmich (Bayern Munich). « Aucun n’a été réellement proche du PSG » note quand même Loïc Tanzi. A se demander si le PSG était réellement motivé à l'idée d'amener un nouveau renfort.

Beraldo pourrait le payer cher