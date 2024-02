Mercato - PSG : Mbappé a pris sa décision, l’Espagne adore

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, le PSG pourrait faire face à une toute autre problématique. Elle concerne Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin prochain. Le joueur de 25 ans aurait prévu de prendre la parole dans les prochains jours et de dévoiler son prochain club. De quoi réjouir les supporters du Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé va connaître un épisode décisif dans les prochains jours. A en croire la presse espagnole, il est prévu que le joueur prenne la parole pour annoncer son prochain club. Comme en 2022, cela devrait se jouer entre le PSG et le Real Madrid. En Espagne, la décision de Mbappé est attendue avec impatience par les supporters merengue, souvent snobés par l'international français.

Les supporters perdent patience

« Cela fait plus de cinq ans que le Real Madrid se languit de l'attaquant français et se heurte à chaque fois à un mur, soit parce que le PSG refuse de transférer sa star, soit parce que le joueur lui-même a décidé de mettre de côté la proposition madrilène. La lassitude est latente et la réalité est que nous n'en pouvons plus de vivre cette situation » a déclaré Aitor Bris, journaliste pour Bernabeu Digital . La déclaration de Kylian Mbappé ne devrait pas satisfaire l'ensemble des supporters du Real Madrid, mais permettra au moins d'atténuer leur colère née d'une attente difficilement tenable.

« Une accumulation de bonnes nouvelles »