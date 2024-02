Haaland : Une fake news au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland va arriver au terme de sa deuxième saison à Manchester City. Et déjà, son palmarès est particulièrement étoffé. De quoi donner de la matière aux journaux espagnols qui évoquent un mal-être déjà présent du Norvégien à Manchester dans le cadre d’un éventuel transfert au Real Madrid. Mais il n’en serait rien. Explications.

Dès sa première saison à Manchester City, Erling Braut Haaland a tout gagné en signant un triplé historique et qui n’avait plus été réalisé depuis 1999 par Manchester United en Angleterre : remporter la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup. Et au cours de l’exercice actuel, Haaland a également pu mettre la main sur le Mondial des clubs.

Haaland malheureux à Manchester ?

Malgré sa réussite sportive chez les Skyblues , Erling Braut Haaland ne serait pas particulièrement heureux à Manchester, d’un point de vue personnel et au niveau du train de vie de la ville. C’est du moins ce que El Desmarque confiait ces dernières heures en confiant en parallèle une volonté claire d’Haaland de finir au Real Madrid. Et ce serait d’ailleurs la tendance affichée par plusieurs médias ibériques de l’autre côté des Pyrénées.

Pep Guardiola s’en mêle

De passage en conférence de presse vendredi, Pep Guardiola s’étonnait à la lecture de telles informations en Espagne, estimant ne pas avoir le sentiment qu’Erling Braut Haaland soit « mécontent » à Manchester.

«La situation n'a pas changé : le joueur apprécie son séjour chez les champions de Premier League»