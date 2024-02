PSG : La mèche est vendue pour la succession de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du PSG. En fin de contrat en juin prochain, l'international français pourrait partir libre. Pour le remplacer dans la capitale, le nom de Rafael Leão est souvent revenu ces derniers jours. D'ailleurs, l'AC Milan serait peut-être en train de préparer le départ de la star de 24 ans.

À l’issue de la saison, le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé. Le contrat de la star de 25 ans expire en juin prochain et personne ne sait vraiment ce qu’elle a prévu de faire pour son avenir. Le club de la capitale aimerait bien évidemment le voir prolonger. Mais si Kylian Mbappé décide de poursuivre sa carrière ailleurs, le PSG va devoir lui trouver un remplaçant.

PSG, Real Madrid... Mbappé prend une première décision https://t.co/Br3pcBgU4p pic.twitter.com/MrpVFKyVSD — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Rafael Leão au PSG après Mbappé ?

Et dans cette optique, Téléfoot a révélé que le PSG commençait à s’intéresser à Rafael Leão. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le Portugais n’était pas dans les plans des dirigeants parisiens, mais la rumeur prend malgré tout de l’ampleur. Et en Italie, on serait peut-être en train de préparer le départ de la star de 24 ans, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec l'AC Milan.

L'AC Milan prépare son départ ?