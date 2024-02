C’est la crise à l’OM, il déballe tout sur la réunion avec les supporters

Hugo Chirossel

Deux jours après la défaite face à l’OL et au lendemain de la réunion de crise organisée par Pablo Longoria et Gennaro Gattuso, les joueurs ont rencontré les représentants des groupes de supporters ce mardi à la Commanderie. Rachid Zeroual, représentant des South Winners, a livré ses impressions à l’issue de cette rencontre.

Huitième de Ligue 1 et loin des objectifs affichés en début de saison, l’OM veut provoquer une réaction chez ses joueurs. Lundi, au lendemain de la défaite sur la pelouse de l’OL (1-0), Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont réuni joueurs, staff et dirigeants afin d’essayer de créer un électrochoc. Ce mardi, ce sont les représentants des groupes de supporters qui se sont rendus à la Commanderie afin de rencontrer les Olympiens.

« Là ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent »

À l’issue de cette réunion, Rachid Zeroual, représentant des South Winners, a détaillé le contenu des échanges avec les joueurs de l’OM : « Il y a eu Lyon, Monaco, des matchs où on a joué en supériorité numérique et on s’est retrouvé à faire des matchs nuls, même limite à deux doigts de les perdre. Avec un stade plein, avec l’engouement qu’il y a dans cette ville et l’amour que tout le monde porte pour l’OM, on leur a expliqué et exprimé la douleur et la souffrance dans laquelle les supporters marseillais se sont retrouvés depuis des années. Là ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent . »

« On a des mecs qui sont un peu abattus »